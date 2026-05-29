Na Gružanskom jezeru kod Knića prethodnih dana zabeležen je masovni pomor ribe koji je uznemirio ribolovce i meštane. Iz vode je izvučeno više stotina kilograma uginulih primeraka, a stručnjaci kao glavni uzrok navode pojavu virusa izazvanog naglim klimatskim promenama.

Gružansko jezero, veštačka akumulacija nastala početkom osamdesetih godina prošlog veka, primarno služi za vodosnabdevanje Kragujevca i okoline, ali je i omiljeno izletište i ribolovački raj za stanovnike Čačka i Milanovca. Ipak, poslednji događaji uneli su nespokoj među posetioce.

– Dogodilo se ozbiljno uginuće šarana i babuške. Ovu pojavu imamo svake godine tokom mresta, ali u znatno manjem obimu. Ove godine vreme je bilo prilično promenljivo, iz toplog je naglo prešlo u hladno. Riba je zbog visokih temperatura rano počela mrest, kada joj prirodno pada imunitet. Usled naglog pada temperature došlo je do uginuća velike količine ribe, naročito babuške. Prijavili smo slučaj inspekciji za ribarstvo, policiji u Kniću i vodnom inspektoru, a primerke smo poslali Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu – izjavio je Milan Milošević, šef Ribočuvarske službe "Balkan eko tim" Prijepolje.

Za nešto više od mesec dana, iz jezera je izvađeno oko 1.500 kilograma uginule babuške i oko 200 kilograma šarana. Ribočuvari i dalje sakupljaju uginule primerke po mrestilištima i priobalju.

– Rezultati koje smo dobili potvrđuju prisustvo virusa koji se aktivira u vreme mresta usled pada imuniteta ribe. Ništa nismo mogli da učinimo osim da sakupimo uginulu ribu i predamo je kafileriji u Ćupriji – kaže Milošević, dodajući da je među uginulom ribom bilo primeraka teških i do sedam kilograma.

Nadležni isključuju mogućnost trovanja ili krivolova, jer bi u tom slučaju pomor bio nesektivan, dok su u ovom slučaju stradale isključivo dve vrste, što jasno ukazuje na preosetljivost šarana i babuške tokom reproduktivnog ciklusa u specifičnim vremenskim uslovima.

Gružansko jezero, sa 40 kilometara obale i površinom od 900 hektara, važi za jednu od najbogatijih akumulacija u Srbiji.

– Pomor babuške i šarana tokom mresta nam je poznat, ali ne pamtimo da je ikada bio u ovolikom obimu. Bilo je strašno gledati stotine mrtvih riba kako plutaju jezerom – rekao je Krsto Bojković, ribolovac iz Balosave.