Zbog havarije na magistralnom cevovodu, Čačani ni danas nemaju vodu, ni tehničku ni onu za piće. Sve ekipe su maksimalno angažovane na terenu, rade bez pauze skoro 24 sata dnevno kako bi se kvar konačno otklonio, a snabdevanje vodom stabilizovalo. Na Gradskom trgu od jutros se deli flaširana voda za piće, koju je donirala jedna domaća kompanija.

- Teško jeste, ali snalazimo se kako moramo. Videli smo da se danonoćno radi na otklanjanju kvara kako bi konačno dobili vodu. Možda je i najteže tim radnicima koji su sve vreme na terenu i hvala im na tome. Došli smo na trg da uzmemo vodu. Prijatno sam se iznenadila, jer su ljudi nekako solidarni. Niko se ne grabi, puštaju starije da prvi uzmu vodu, mlađi im pomažu da ponesu boce - kaže Jelena iz Čačka.

U ovoj teškoj situaciji solidarnost je jako važna, a u pomoć Čačanima stigla je Vojska Srbije, Crveni krst, kao i cisterne iz drugih opština i gradova.

- Zahvaljujem se Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti i Kosjeriću. To su gradovi koji su nam izašli u susret. Danas sukcesivno stižu cisterne, jedan deo cisterni je za transport vode za piće, a jedan deo cisterni je za transport vode za tehničku upotrebu. Neke cisterne su već stigle i pojačale prisustvo cisterni u gradu, a neke će stići u toku dana - kazao je Vladan Milić, pomoćnik gradonačelnika.

On je dodao da je značajnu pomoć pružila i Vojska Srbije, od koje se tokom dana očekuje deset cisterni za transport vode za piće, dok se Crveni krst Srbije uključio sa pet stacionarnih cisterni.

- Sa ovim brojem cisterni očekujemo da ćemo koliko toliko građanima učiniti podnošljivim naredna 24 sata, jer očekujemo da se sutra u toku dana reši ovaj problem sa zamenom cevi, u toku popodneva punjenje sistema i sutra u toku večeri nadamo se da ćemo imati vodu za tehničku upotrebu - rekao je Milić.

Za pomoć ugroženim građanima, kada je u pitanju problem sa vodom pokrenuta je i besplatna linija za pomoć. Svi stanovnici mogu se obratiti za pomoć na broj 0800-112-032.

To je besplatna linija Situacionog centra Grada Čačka, koja je dostupna 24 sata.

- Molio bih građane da budu razumni po tom pitanju. Molimo da se javljaju samo oni sugrađani koji su isključivo ugroženi, koji spadaju u osetljive kategorije, kako ne bismo imali lažne dojave ili da se neko lažno predstavlja, jer gubimo dosta vremena, utroška goriva i iscrpljujemo ljudstvo - rekao je Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednost i zaštitu.

On je naglasio da će verovatno tokom sutrašnjeg dana, što zavisi od procene i opterećenja celokupnog sistema zaštite i spasavanja, biti angažovano jedno odeljenje Jedinice civilne zaštite u raspodeli vode za ugrožene kategorije stanovništva.