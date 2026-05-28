STIŽU DECA IZ CELOG SVETA: Srbija otvara vrata za 800 mališana iz dijaspore – letnji kampovi u Loznici, Šidu i Bogatiću spajaju mlade sa maticom
Ugovore o realizaciji letnjih tematskih kampova za mlade iz dijaspore i regiona, koji će biti održani u Loznici, Šidu i Bogatiću, danas je u gradskoj upravi potpisao ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević, sa predstavnicima ove tri lokalne samouprave – gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić, predsednikom Opštine Bogatić Milanom Damnjanovićem i pomoćnikom predsednika opštine Šid Branimirkom Riđošićem.
Ovo je peta godina zaredom da se održavaju letnji kampovi i trudimo se da svake godine podižemo lestvicu više, što je dobro za budućnost održavanja kampova, ali i za mlade koji će boraviti u Loznici i ove dve opštine, kazao je ministar Milićević. Naveo je da je ove godine za domaćinstvo kampovima konkurisalo 56 lokalnih samouprava, a izabrano je 15 najboljih i najkvalitetnijih, među kojima su Loznica, Šid i Bogatić.
- Oko 800 mališana boraviće tokom jula u Loznici, Šidu i Bogatiću. Loznica se opredelila za naučno-obrazovni kamp, a organizuju se i dva ekološka kampa. Međutim, bez obzira na temu, daleko je važnije da naši mladi sunarodnici, koji dolaze iz dijaspore i regiona, upoznaju unutrašnjost Srbije. Kroz edukativne radionice, jezik, ćirilicu, kulturu i istoriju Loznice, Šida i Bogatića, ubeđen sam da će još više zavoleti Srbiju. Ovo je ulaganje u budućnost i ne smemo se odreći tog dela naše budućnosti. Zato moramo, zajedno sa lokalnim samoupravama, da kreiramo ovakve projekte i podstaknemo mlade koji žive van Srbije da razmišljaju o Srbiji - rekao je ministar i dodao da je vrednost ugovora pet miliona dinara za svakog od tri potpisnika.
Milićević je ocenio da je realizacijom ovakvih projekata važno postići da mladima, kada završe školovanje, Srbija za njihov profesionalni put ne bude alternativa, već jedini izbor, kao i da svoje znanje i iskustvo iskoriste ovde. Kako je kazao, prošle godine je u Srbiji boravilo 5.000 mališana, a ove ih se očekuje znatno više.
- Za njih imamo samo jednu poruku – onog trenutka kada se opredele da znanje i iskustvo, zajedno sa svima nama, iskoriste u Srbiji, čekamo ih raširenih ruku - rekao je Milićević.
Prema rečima gradonačelnice Loznice, letnji kamp biće održan u Tršiću, rodnom mestu reformatora srpskog jezika i pisma Vuka Karadžića, a Loznica će od 13. do 18. jula biti domaćin naučno-obrazovnog kampa.
- Kamp će sadržati niz aktivnosti – od edukativnih radionica jezika, pisma, kaligrafije, likovnih radionica i folklora, gde će učesnici steći nova znanja. Predviđen je i niz poseta kulturno-istorijskim lokalitetima kako bi mladi bolje spoznali svoj kulturni identitet. Cilj kampa je da postane održiv i da mlade iz regiona i dijaspore poveže sa matičnom državom. Predviđeno je 105 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Nemačke, Švajcarske i Austrije - rekla je ona.
Šid očekuje skoro 200 dece, uz brojne aktivnosti, dok će na kampu u Bogatiću učestvovati deca iz francuskog grada Drua, sa kojim je opština prošle godine potpisala povelju o bratimljenju.
