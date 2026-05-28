Centar Loznice danas je ponovo bio prepun mladosti, muzike i žagora učenika završnih razreda sve četiri lozničke srednje škole koji su učestvovali u sedmom maturantskom defileu pod sloganom "Učim, znam – vredim", u organizaciji Turističke organizacije grada. Tradicionalno je okupljanje bilo zakazano kod spomenika Jovanu Cvijiću, u srednjoškolskom parku, odakle su posle zajedničkog fotografisanja krenuli u defile.

U posebnim majicama različitih boja za svaku školu maturanti Gimnazije "Vuk Karadžić", Tehničke škole, Srednje Ekonomske škole i Srednje škole "Sveti Sava" prošli su centralnim gradskim ulicama, šetalištem, centralnim Trgom Vuka Karadžića i vratili se u srednjoškolski park da nastave druženje uz muziku koju je puštao di-džej. Načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić, istakla je da je Loznica ponosna na još jednu generaciju mladih ljudi koja korača ka zrelom dobu.

- U ime Grada, gradonačelnice Dragane Lukić, želim im srećan početak odraslog života, uspeh u daljem školovanju i da se uvek u svom gradu osećaju kao svoji na svome, i da jednog dana znanjem i radom doprinesu gradu i svojoj zemlji - rekla je ona.

Loznica ove godine ima 710 maturanata koji su već počeli i proslave maturskih večeri. U svečanoj sali Ustanove za fizičku kulturu "Lagator" sinoć je održano prvo, a slavili su gimnazijalci.

Grad je i ove godine obezbedio besplatan prostor za organizaciju proslava, kao i hranu, piće i muziku za sve maturante. Ostale tri škole maturske večeri proslaviće 2, 3. i 4. juna. Takva praksa uvedena je pretprošle godine, da troškove maturske večeri kompletno finansira Grad Loznica sa željom da svi maturanti imaju matursku proslavu pod potpuno istim uslovima.

Prve godine je 840, a prošle 768 lozničkih maturanata slavilo matursko veče o trošku grada.