Stručne ekipe Zavoda za zaštitu prirode Srbije stigle su u Loznicu i pretražile lokaciju na kojoj je juče, prema rečima očevidaca viđena zmija za koju se tvrdi da je poskok. Posle prijave zabrinutih građana da je u jednom poslovnom prostoru primećena zmija za koju postoji sumnja da pripada opasnoj vrsti, Grad je odmah reagovao i obratio se Zavodu za zaštitu prirode Srbije, saopšteno je danas posle podne iz gradske uprave.

Foto: Gradska uprava

Slađana Bodiroga, zamenik načelnika gradske uprave, saopštila je da su ekipe Zavoda izašle na teren u roku kraćem od 24 časa i izvršile pretragu prostora. Zmija za sada nije pronađena, ali će potraga biti nastavljena kako bi se utvrdilo o kojoj vrsti je reč i otklonila svaka eventualna opasnost. Istakla je da se ta lokacija nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, kao i u veoma prometnom delu grada, te je zbog bezbednosti dece i svih građana, potrebno preduzeti neophodne mere.

Podsetimo, juče je gradska uprava saopštila da je zmija otrovnica za koju se tvrdi da je poskok primećena na potezu od popularnog restorana ''Proleće'' ka Pokrovskoj crkvi, da je ušla u jedan privatni lokal, a potom izašla iz njega, i nestala. Lokacija gde je, kako se navodi viđen poskok, nalazi se nedaleko od gradske uprave i osnovne škole. Inače, ukoliko je u pitanju poskok to je, prema literaturi najrasprostranjenija zmija otrovnica u Srbiji, ima veoma jak otrov, i nastanjuju područje južno od Save i Dunava.