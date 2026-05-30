Povodom šest decenija stvaralaštva književnika Ljubomira Ćorilića iz Loznice, u Galeriji "Mina Karadžić" u Vukovom domu kulture održan je dvodnevni program "Poezija više od života", otvoren izložbom Ćorilićevih knjiga, književne dokumentacije, kao i stvaralaštva njegovog sina Nenada (1975–2022), aforističara i satiričara.

Prema rečima Ćorilića, nadahnuće za poeziju nalazio je u životu, a za 80 godina, koliko puni na Vidovdan, stvorio je mnogo toga.

– Imam specifičan odnos prema onome što sam do sada uradio. Kao da nisam to napisao, kao da to nije moje autorsko delo. Naprosto osećam celim svojim bićem da postoji nešto, ili neko, ko u meni stvara ovu umetnost kojom se bavim, a koju smatram najbožanstvenijom umetnošću uopšte. Na Vidovdan ću navršiti 80 godina života i 60 godina književnog rada. Čini mi se da su dani proleteli kao ptica koja iznenada odleti iz svog gnezda – rekao je Ćorilić, koji je objavio 18 pesničkih knjiga i šest monografija iz oblasti prosvete, kulture, zdravstva, planinarstva, informisanja i sporta, a za svoje književno stvaralaštvo dobio je veliki broj nagrada.

Ćorilić decenijama piše poeziju, književnu kritiku, eseje, oglede, recenzije, kulturološke i lingvističke rasprave, a objavljuje u najuglednijim književnim revijama i časopisima. Bavi se i zaštitom ugroženog srpskog jezika i ćirilice. Priredio je tridesetak knjiga drugih autora, među kojima i antologiju "Zlatna petorka srpske poezije za decu i mlade".

Prevođen je na ruski, engleski, jermenski, makedonski, poljski i još nekoliko jezika i dugogodišnji je istaknuti član KUD "Karadžić". Dobitnik je brojnih nagrada za životno delo, između ostalog od književnog časopisa "Vitez" i Udruženja književnika Srbije.

O njegovoj poeziji govorio je književni kritičar mr Miroslav Radovanović, koji ga je nazvao "najvećim živim pesnikom Podrinja".

– Istakao se kao veliki pesnik čiji je rad Podrinje učinio prepoznatljivim u savremenoj poeziji. Njegovo stvaralaštvo prepoznato je u brojnim antologijama, uključujući i svetsku antologiju poezije o vinu. Pored poezije, Ćorilić je i istaknuti književni kritičar – rekao je Radovanović.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Tokom dvodnevnog programa u Biblioteci Vukovog zavičaja održano je pesničko veče "Lete dani", na kojem je Ćorilić govorio svoje pesme, dok su posetioci imali priliku da čuju i aforizme i priče njegovog sina Nenada u interpretaciji lozničkih gimnazijalaca.

Program "Poezija više od života" organizovali su Biblioteka Vukovog zavičaja, Udruženje književnika Srbije, Izdavačka agencija "Vitez", Centar za kulturu "Vuk Karadžić" i KUD "Karadžić".