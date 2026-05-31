Slušaj vest

U okviru naučnog skupa “Energetski i rudarski resursi u Republic Srpskoj”, održanog u Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske (ANURS) u Banjaluci prvo predavanje po pozivu održao je Kruševljanin Predrag Dašić, član Inženjerske akademije Srbije (IAS) i višegodišnji profesor strukovnih studija na Visokoj Hemijsko tehnološkoj školi u Kruševcu i Visokoj tehničko mašinskoj školi u Trsteniku (do odlaska u penziju), na temu: ”Primena modela veštačke inteligencije za predviđanje proizvodnje električne energije i planiranje kapaciteta u elektroenergetskim sistemima”.

Što se tiče proizvodnje električne energije i elektro-energetskih sistema trenutno je, u svetskim razmerama, najveći problem nepredvidivost proizvodnje električne energije, naročito iz obnovljivih izvora (RES). Zbog toga operator sistema (TSO) mora svakodnevno da proceni: koliko će električne energije biti proizvedeno; koliko rezervnih kapaciteta mora da uključi; da li mora da uvozi struju i sl. Greška od samo 5-10% može značiti milionske troškove na tržištu električne energije.

- Iz tih razloga sve više se koriste različite forme matematičkih modela zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (AI) za aproksimaciju, modeliranje, predviđanje, planiranje i optimizaciju različitih poslova u elektro-energetskom sektoru. U poslednjih nekoliko godina izražena je tendencija i naročito interesantna i popularna primena metoda i modela zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (AI), kao što su napr: veštačke neuronske mreže (ANN), mašinsko učenje (ML), duboko učenje (DL) i sl, za navedene delatnosti. Metode i modele zasnovane na veštačkoj inteligenciji (AI), u elektro-energetskom sektoru, već operativno koriste: operatori prenosnih sistema (TSO), berze električne energije, agregatori obnovljivih izvora, pametne mreže itd. U radu su prikazane mogućnosti primene modela veštačke inteligencije za predviđanje proizvodnje električne energije i planiranje kapaciteta u elektro-energetskim sistemima, sa metodologijom rešavanja nekoliko praktičnih primera, kaže Predrag Dašić.