Na mestu sanacije kvara na vodostemu "Rzav" u Gorobilju nalaze se predstavnici lokalne samouprave, kao i JKP "Vodovod" Čačak. Direktor ovog javnog preduzeća Zoran Pantović saopštio je najnovije informacije sa terena i istakao da je u toku završna faza punjenja cevovoda.

- Prema poslednjoj informaciji koju imamo od kolega sa vodostema "Rzav", u toku je završna faza punjenja cevovoda, koja je izuzetno komplikovana i odgovorna. Imajući u vidu da taj cevovod treba napuniti, ispustiti vazduh i kada bude cevovod pod pritiskom, sledeća faza je otvaranje isporuke vode korisnicima vodostema "Rzav". Nakon toga ne bi trebalo da ima nikakvih problema, samo strpljenja da se tom vodom popuni gradska mreža, podsistemi i rezervoari - rekao je direktor Pantović.

Prema procenama stručnih ekipa koje se nalaze na terenu, intervencija punjenja cevovoda trebalo bi da bude završena za nekoliko sati. Nakon toga očekuje se postepena isporuka vode svim korisnicima regionalnog sistema "Rzav".

Pantović je naglasio da je reč o havariji koja se dogodila iznenada i koju niko nije mogao da očekuje. On je podsetio da je Čačak deo Regionalnog sistema "Rzav" već 33 godine, kao prvog i najvećeg regionalnog sistema vodosnabdevanja u Srbiji.

"Rzav" je sistem koji, pored Čačka, snabdeva i Arilje, Lučane, Požegu i Gornji Milanovac, pa je, kako je istaknuto, reč o problemu regionalnog karaktera u čije rešavanje moraju biti uključeni svi nadležni.

Nadležni apeluju na građane da imaju strpljenja, jer je nakon ovakve havarije neophodno vreme da se sistem stabilizuje, cevovodi napune, a voda stigne do gradske mreže, podsistema i rezervoara.