Udruženje Srpsko-rusko bratstvo Sveti Arhangel Mihailo pozicioniralo se kao vodeća organizacija za očuvanje kulturne, duhovne i vojno-istorijske baštine na teritoriji Kruševca i Rasinskog okruga. Na čelu Gradskog odbora nalazi se Miloš Ašanin, predsednik Upravnog odbora udruženja, čijim je zalaganjem rad organizacije dobio duboku institucionalnu podršku i međunarodni značaj. Udruženje je postalo prepoznatljivo po jačanju bratskih veza sa Ruskom Federacijom, ali i po pokretanju istorijskih inicijativa koje se po prvi put organizuju na našim prostorima.

Istorijski presedan u Srbiji: Dan nepoznatog ruskog vojnika postaje tradicija. Najznačajniji događaj koji je potvrdio visok diplomatski ugled Udruženja odigrao se 3. decembra 2025. godine u Kruševcu. Na predlog Ambasade Ruske Federacije i zamenika ambasadora Aleksandra Konanjihina, u Lazarevom gradu je po prvi put u istoriji Srbije zvanično obeležen Dan nepoznatog ruskog vojnika. Svečanost je započeta polaganjem venaca na Spomenik crvenoarmejcima u Kruševcu, koji čuva sećanje na vojnike koji su dali svoje živote za oslobođenje od nacizma u Drugom svetskom ratu. Događaj je okupio visoke vojne i civilne predstavnike, kao i zvaničnike javnog i duhovnog života. Nakon ceremonije, delegacija je posetila Crkvu Lazaricu i Narodni muzej, što je krunisano svečanim prijemom u Gradskoj upravi.

Ova inicijativa predstavlja trajni spomenik ruskoj pomoći u sudbonosnim vremenima za srpski narod. Drugi veliki događaj biće svečano otvaranje izložbe povodom obeležavanja 150 godina od početka Srpsko-turskog rata (1876 – 2026). Ova važna postavka podsetiće javnost na istorijske bitke, hrabrost srpske vojske i ogroman doprinos ruskih dobrovoljaca koji su pod komandom generala Černjajeva masovno došli da podrže srpsku braću u borbi za nezavisnost.