Slušaj vest

Trayal Korporacija je potpisala nove donatorske ugovore sa Ženskim fudbalskim klubom “Napredak junior 2018”, Gradskim ženskim rukometnim klubom “Napredak 12” i Karate klubom “Kruševac”

Vrhunskim sportistima tri uspešna kluba obratio se Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije:

– Pre nekoliko godina smo bili usamljeni primer, a sada već imamo niz nekih sponzora i prijatelja, koji ne samo da veruju u Srbiju i Kruševac, već veruju u sport, veruju u vas. Danas je ovde direktor Gradske toplane, koji zajedno sa svojim partnerima značajno pomaže sve naše sportske klubove. Za rukomet je najviše vezana porodica Mitrović, odnosno firma Lus Tekstil, koja je otvorila nedavno pogon za proizvodnju u Kruševcu. Imamo i Grad, koji je najviše zahvaljujući Ljilji Maksić i Marku Tomiću, otvorio malo više kasu, što se tiče sporta, a zahvaljući Gradskoj upravi uspeli smo malo da popravimo infrastrukturu. Ali, neophodno je da se sportska infrastruktura Grada još poboljša.

Trener Napretkovih fudbalerki Ivan Mitić je izjavio:

– Da nije bilo velikog lokalpatriote i velikog zaljubljenika u Kruševac Miloša Nenezića ne bismo sada pisali novu istoriju kruševačkog sporta. Po povratku u Super ligu, cilj nam je da budemo peti, ili šesti, a ako nam se ukaže šansa za više, znaćemo da je iskoristimo, A, uz Miloša Nenezića ni Evropa nije daleko. Želim našem „starijem bratu“ FK Napredak da se ekspresno vrati u Super ligu.