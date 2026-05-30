Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu. Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka.

Nešto pre ponoći Čačak je dobio tehničku vodu, slabijeg pritiska, nakon što su radovi na sanaciji novog kvara na vodosistemu "Rzav" završeni.

Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Sa porastom dnevne temperature, potrošnja je veća, tako da se cisterne u toku dana dopunjavaju i vraćaju na iste lokacije.

"Kompletna gradska zona je popunjena cisternama za vodu, pijaću vodu. Dakle, imamo 18 tih cisterni. Što se tiče vode za tehničku upotrebu, trenutno smo na šest lokacija", rekao je u toku dana Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednost i odbranu grada Čačka.

Kako je najavljeno, kada se uspostavi vodosnabdevanje, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje u Čačku ne utvrdi njenu zdravstvenu ispravnost.

"Od njih imamo informaciju da će za ispravnost vode biti potrebno najmanje sedam dana. Za to vreme će voda biti za tehničku upotrebu, a mi ćemo preko cisterni sa pijaćom vodom i preko flaširane vode obezbediti građanima dovoljno pijaće vode", ističe Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka.

Vlada Srbije je na vanrednoj sednici odlučila da Republička direkcija za robne rezerve isporuči 330.000 flašica flaširane vode za piće od pola litre na ugroženo područje.

"Republička direkcija za robne rezerve je izdvojila veliku količinu vode - od 120.000 litara vode za Čačak koji je najviše ugrožen, ali u periodu od nekoliko dana. Planirane su potrebe za dane koji dolaze, računamo da bi se za tri do četiri dana ovo moglo sanirati i dovesti potpuno u red. Nadamo se da neće biti novih problema", rekao je premijer Đuro Macut.

Zbog problema sa vodom proslave male mature zakazane za vikend su odložene za naredne dane. Ali, maturanti Tehničke škole u Čačku nisu se odrekli tradicionalnog obeležavanja poslednjeg dana nastave na gradskom trgu uz trubače.

Vojska angažovala dodatne kapacitete za snabdevanje Čačka vodom

Vojska Srbije od sinoć angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka, koji se suočavaju sa nestašicom pijaće vode zbog kvara na regionalnom sistemu Rzav, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, pripadnici Vojske Srbije su već nekoliko dana angažovani u Čačku i Gornjem Milanovcu sa auto-cisternama za vodu, a juče je na teren upućen dodatni broj cisterni, kao i sudovi većeg kapaciteta i rezervoari za vodu.

Raspoređeni su u opštoj bolnici i na više punktova u Čačku, gde u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim službama rade na dopremanju i distribuciji vode građanima. Vojska će danas uputiti auto-cisternu sa pijaćom vodom i u opštinu Lučane.

Na terenu će ostati dok se ne stabilizuje redovno snabdevanje vodom, a u slučaju potrebe biće angažovane i dodatne snage.