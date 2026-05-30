Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima beleže zadržavanja na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, gde autobusi čekaju tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i vikend naseljima.

Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom, navode iz AMSS-a.

"Putevi Srbije" d.o.o. obaveštava javnost da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine što pre, kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.