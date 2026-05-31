Slušaj vest

Gradsko veće Vranja, na poslednjoj sednici kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, razmatralo je i usvojilo Nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Vranja za 2025. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta grada Vranja, zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne godine, iznose 4.134.735.000,00 dinara, dok su ukupni tekući rashodi i izdaci 3.869.374.000,00 dinara, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Ostvaren višak prihoda i primanja budžeta

U 2025. godini ostvaren je višak prihoda i primanja budžeta u iznosu od 161.994.000,00 dinara. Ukupno ostvarenje prihoda, uključujući preneta sredstva iz prethodne godine, iznosi 100% u odnosu na planirana sredstva, dok je ostvarenje rashoda 94%.

Finansijski izveštaji javnih preduzeća

Članovi Gradskog veća prihvatili su finansijske izveštaje javnih preduzeća „Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja“ i „Skijalište Besna Kobila“ u likvidaciji, za 2025. godinu, kao i tekst javnog poziva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u okviru Programa unapređenja položaja mladih u 2026. godini.

Foto: T.s.

Takođe je usvojen i tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Vranja u 2026. godini.

Odluke i rešenja komisija

Usvojen je predlog rešenja Komisije o dodeli sredstava krajnjim korisnicima u postupku sprovođenja energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.

Takođe su usvojeni i predlozi odluka o odobravanju i finansiranju posebnih programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u 2026. godini, kao i odluka Komisije za dodelu sredstava udruženjima u oblasti poljoprivrede radi zaštite poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda.

Na sednici su usvojena i rešenja o dodeli sredstava krajnjim korisnicima u postupku energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2025. godinu, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.