Strategija za mlade grada Loznice 2026-2030. godine usvojena je na poslednjoj sednici Skupštine grada, sa ciljem unapređenja kvaliteta života mladih i da što bolje savladaju izazove koji ih očekuju. Ocenjeno je da su se okolnosti znatno promenile u odnosu na 2008. kada je usvojena prva Strategija za mlade, a pre usvajanja na novom dokumentu rađeno je nešto više od godinu dana.

Prema podacima iz popisa 2022. u Loznici živi malo više od 72.000 osoba, a mladi čine 15,5 odsto stanovnika i manje ih je za tri odsto u odnosu na prethodni popis. Prema rezultatima istraživanja stavova mladih u Loznici, sprovedenog za izradu strategije, 32,5 odsto mladih planira da se preseli u neki drugi deo Srbije, 25 odsto u neku od zemalja EU, dok 43 odsto želi da ostane u svom gradu. Kao glavni razlog za odlazak navode školovanje na fakultetima.

Mladima nezaposlenost više nije primarni problem, za nešto više od pet godina broj nezaposlenih mlađih od 30 godina smanjen je sa 2.700 na oko 690, koliko ih je sada na evidenciji NSZ, već nemogućnost započinjanja sopstvenog biznisa. Na uzorku od 1.050 ispitanika 65 odsto bi želelo da ima sopstvenu kompaniju, 32 odsto bi radilo u privatnom, a samo pet odsto u državnom sektoru. Izazovi sa kojima se nisu pre suočavali su nove psihoaktivne supstance, pogotovo hemijske droge, sintetički opijati koji do sada nisu bili na našem tržištu.

U svom okruženju druga/drugaricu koji konzumiraju drogu poznaje skoro 70 odsto mladih, a najčešće se koriste marihuana, ekstazi, spid, a u školi snus. Većina misli da je droga lako dostupna, ali je nije probalo 80 odsto mladih, alkohol ne koristi 60, a cigarete 86 odsto mladih Lozničana.

Mladi nemaju dovoljno informacije i znanja o seksualnosti i reproduktivnom zdravlju, trećina ne koristi kondom kao kontracepciju, a smatraju da je problem rano stupanje u seksualne odnose, sa 14 ili 15 godina, i da bi edukaciju i prevenciju trebalo početi pre polaska u srednju školu. U Loznici je kod mladih prisutan problem gojaznosti, sve više mladih ima problem sa sterilitetom, a u porastu je i broj maloletničkih trudnoća.

Sportom se aktivno bavi tek 18 odsto mladih. Izazov su nove psihoaktivne supstance, kao i kockanje, zavisnost od interneta i društvenih mreža. Pod velikim su uticajem društvenih mreža, pritiskom savršenstva koji se tu nameće mladima, ali i digitalnog nasilja koje je sve prisutnije.

U gradu se nebezbedno oseća 20 odsto mladih, dok ostali smatraju da je Loznica bezbedan grad, a njih 43 odsto smatra da je nasilje prisustno u partnerskim vezama. Istraživanje je pokazalo da je 47 odsto mladih bilo žrtva verablnog, 24 nekog drugog, 17 fizičkog, šest digitalnog, četiri seksualnog, a dva odsto ekonomskog nasilja.

Usvajanju Strategija za mlade grada Loznice 2026-2030 prethodila je javna rasprava, a u izradi dokumenta učestvovalo je 78 lica, od toga 43 mladih. Strategijom se obezbeđuje, kako se navodi, sistematično i plansko zadovoljenje potreba mladih kroz planirane mere i aktivnosti prilagođene njihovim stvarnim potrebama.