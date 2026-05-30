U ponedeljak 1. juna se obeležava slava grada Leskovca Sveta Trojica. Sveta arhijerejska liturgija koju će služiti Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški Arsenije sa sveštenstvom leskovačke crkve počinje u 8 sati u crkvi Sveta Trojica.

Nakon liturgije krenuće litija glavnom ulicom do gradskog parka, gde će se pored zapisa održati molitva, posle čega će uslediti povratak u crkvu.

„Pozivamo građane i vernike da prisustvuju svetoj liturgiji i da se priključe litiji – molitvenoj povorci koja nosi poruku mira, ljubavi, radosti i blagostanja koja će se iz crkve proneti ulicama Leskovca. Domaćin ovogodišnje slave biće sekretar Gradskog veća Bojan Đorđević“, poručuju iz lokalne samouprave.

Kurir.rs/Jugmedia

