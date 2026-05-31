Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zemljotres jačine 2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je sinoć područje Čačka, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Potres je registrovan u 20.31 čas, a prema podacima seizmologa, epicentar se nalazio na dubini od četiri kilometra.

Iako su podrhtavanja tla mogla da osete pojedini stanovnici u blizini epicentra, stručnjaci navode da zemljotresi ove jačine ne mogu da izazovu oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Za sada nema informacija o eventualnim posledicama, a reč je o slabijem zemljotresu koji spada u kategoriju potresa koji uglavnom ne pričinjavaju materijalnu štetu.