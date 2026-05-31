Slušaj vest

Zemljotres jačine 2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je sinoć područje Čačka, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Potres je registrovan u 20.31 čas, a prema podacima seizmologa, epicentar se nalazio na dubini od četiri kilometra.

Iako su podrhtavanja tla mogla da osete pojedini stanovnici u blizini epicentra, stručnjaci navode da zemljotresi ove jačine ne mogu da izazovu oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Za sada nema informacija o eventualnim posledicama, a reč je o slabijem zemljotresu koji spada u kategoriju potresa koji uglavnom ne pričinjavaju materijalnu štetu.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaNASTAVLJENA DONATORSKA MISIJA KORPORACIJE IZ KRUŠEVCA: Trayal sport – garancija uspeha I vrhunskih rezultata u zemlji i svetu
Trajalovi šampioni.jpg
SrbijaČUVARI ZAJEDNIČKE ISTORIJE I VERE: Udruženje Srpsko-rusko bratstvo Sveti Arhangel Mihailo u Kruševcu pomera granice diplomatije
Ašanin 4.jpg
SrbijaVEŠTAČKA INTELIGENCIJA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA: Kruševljanin Predrag Dašić održao predavanje u Banjaluci
ANURS 1.jpg
SrbijaGradsko veće usvojilo Nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Vranja za 2025. godinu
vranjesad.jpg