Na deonici Preljina – Konjevići – Čačak, na kružnom toku u Konjevićima, od 1. juna doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na izgradnji nedostajućeg kraka državnog puta, koji će povezati novoizgrađeni auto-put "Moravski koridor" sa kružnim tokom u Konjevićima.

Radovi će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila, i to od 1. juna u 7 časova do 3. juna u 7 časova, dok će se od 4. do 28. juna raditi u dnevnim uslovima, od 7 do 18 časova.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, poštovanje privremene signalizacije i strpljenje, jer se na ovoj frekventnoj deonici mogu očekivati usporavanja i formiranje kolona, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima.

Izmene režima saobraćaja najavljene su i na više drugih putnih pravaca u Srbiji. Na moto-putu M 11, od petlje Beograd do petlje Zmaj, u smeru ka Beogradu, 1. juna od 9 do 15 časova izvodiće se radovi na redovnom održavanju, zbog čega će biti zatvorena preticajna traka u dužini do tri kilometra.

Na putu Torak – Sutjeska, 1. juna od 7 do 16 časova, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila zbog radova redovnog održavanja.

Na moto-putu M 3, od petlje Ruma do kružne raskrsnice Šabac, od 1. do 13. juna izvodiće se radovi na popravci oštećene zaštitne ograde, a saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama.

Na auto-putu Miloš Veliki, između petlji Takovo i Preljina, u tunelima Savinac i Šarani, 3. i 4. juna od 9 do 17 časova izvodiće se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Saobraćaj ka Beogradu biće obustavljen u levim tunelskim cevima, dok će se dvosmerno odvijati kroz desne tunelske cevi.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.