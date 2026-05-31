Humanost i solidarnost još jednom su bili u prvom planu među pripadnicima Policijske uprave u Kikindi, koji su organizovano učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi. U okviru obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave i Dana policije, 41 pripadnik kikindske policije darivao je dragocenu tečnost u prostorijama Crvenog krsta.

Akciji se odazvalo 48 starešina, inspektora, saobraćajnih policajaca i policajaca opšte nadležnosti, dok je za njenu realizaciju bila zadužena ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Načelnik Policijske uprave u Kikindi, Pavle Rajkov, istakao je da policija godinama uspešno sarađuje sa Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, te da se njeni pripadnici redovno uključuju u humanitarne aktivnosti.

– Svesni smo da postoji stalna potreba za zalihama krvi gotovo svih krvnih grupa i želeli smo da na ovaj način pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo je moje 30. davanje krvi, a kao i mnogi drugi, prvi put sam krv dao tokom služenja vojnog roka – rekao je Rajkov za Kurir.

Humanost na delu – policajci iz Kikinde darivali krv

Ovom akcijom pripadnici Policijske uprave u Kikindi još jednom su pokazali da briga o bezbednosti građana podrazumeva i spremnost da se pomogne kada je to najpotrebnije.