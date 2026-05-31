Slušaj vest

Želeći da joj zahvale za godine posvećenosti i truda, četvrtaci Osnovne škole "Jovan Dučić" u Petrovaradinu, sa svojim roditeljima, poklonili su joj nesvakidašnje iskustvo - skok padobranom.

Sa čak tri hiljade metara visine stiglo je iznenađenje koje učiteljica Ivana Jovanović, nikada neće zaboraviti. Nakon četiri godine zajedničkog odrastanja, učenja i bezbroj uspomena, njeni đaci odlučili su da joj poklone nešto nesvakidašnje.

Dok su se nizali zagrljaji, osmesi i iskrene emocije, svi smo se na trenutak vratili u školske dane, kada su najveće brige bile domaći zadaci, kontrolni i zvono za veliki odmor, a na pitanje čime je učiteljica ovo zaslužila, odgovori su stigli bez imalo razmišljanja.

1/5 Vidi galeriju Đaci poklonili učiteljici skok padobranom Foto: Youtube printscreen/RTV Vojvodine

Ni u ovom trenutku, učiteljica nije mogla da pobegne od svoje profesije. Iskoristila je priliku da učenicima održi još jednu lekciju. pitala ih je znaju li zašto padobran usporava pad, a odgovor je stigao gotovo u glas - zbog otpora vazduha, te im je poručila da to dobro upamte zbog fizike u šestom razredu. Time je i dokazala, kako kažu roditelji, da je ona posebna žena.

Ali, iznenađenjima nije bilo kraja. Njeni četvrtaci napravii su i transparent sa kojim su je dočekali. U tom trenutku bilo je jasno da ovo nije bio samo skok padobranom, već skok u njene uspomene koje će nositi sa sobom, jer neke lekcije ostanu zapisane u sveskama, a neke u srcu.