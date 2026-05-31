LOZNICA - Plato pored stadiona ''Lagator'' biće od 4. do 7. juna mesto okupljanja bajkera koji će u Loznicu doći na drugi moto-fest ''Bratijanje'', koje organizuje loznički Moto-klub ''Bratija'', jedan od najmlađih u Srbiji. Domaćini najavljuju četiri dana nezaboravnog druženja i zabave, a pripremili su bogat prateći program.

Otvaranje skupa je u četvrtak od sedam sati predveče, a u muzičkom programu nastupiće gosti iznenađenja. Narednog dana, biće otvoren i kamp za bajkere, a od pola osam uveče počinje rok koncert. Sviraće grupe ''Alarmantno stanje'', ''Black and White'' i ''Infuzija''. Subota je dan za defile motociklista, atraktivne bajkerske igre, a muzički program rezervisan je za bendove ''Fredi Kruger'', ''Stringsi'' i ''Sevdah Rock Conection''. Posetioce očekuje nagradna igra, a premija je skuter ''amaks'' od 125 kubika. Završnica ''Bratijanja'' je u nedelju, kada posle doručka sledi ispraćaj gostiju. Iz MK ''Bratija'' navode da je ulaz za pešake 400 dinara, a bajkere besplatan.