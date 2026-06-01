U planinskom selu Babine, na oko hiljadu metara nadmorske visine, sedamdesetpetogodišnja Milica Langović svakodnevno vodi borbu za dostojanstven život svojih sinova Miroslava i Njegoša, koji boluju od cerebralne paralize.

Iako su im nedavno obezbeđena elektromotorna kolica koja im u velikoj meri olakšavaju kretanje, porodica se i dalje suočava sa mnogo ozbiljnijim problemom – nepristupačnim putem do kuće.

Do njihovog doma vodi oko dva kilometra makadama, zbog čega je posebno otežan dolazak vozila Hitne pomoći, naročito tokom zimskih meseci kada sneg dodatno odseče ovo domaćinstvo od ostatka sveta.

- Nije lako, ali ja kao majka dok sam živa neću odustati da svojoj deci obezbedim što lakši život. Iskreno, najteže nam je zimi, jer niko neće da čisti put, a ni lekari ne dolaze. Mnogo je teško, kaže za RINU Milica Langović, koja uprkos godinama i svakodnevnim obavezama ne gubi nadu da će problem uskoro biti rešen.

Jedna od opcija o kojoj se razgovara jeste i eventualno preseljenje porodice bliže gradu, uz podršku Centra za socijalni rad. Međutim, kako navode nadležni, porodica za sada ne želi da napusti svoj dom i imanje u Babinama.

- Ovo je naš dom, naše ognjište i ne možemo da ga napustimo iako nam zbog lošeg puta nije lako. Imam veliku podršku od ćerke i unuka koji žive u Prijepolju, puno nam pomažu. Takođe, moje dobre komšije mi se takođe uvek nađu da pomognu, posebno u poslovima koje ja više zbog godina ne mogu da radim, kaže Milica.

U lokalnoj samoupravi navode da je izgradnja pristupnog puta prioritet i da će radovi biti realizovani čim se završe administrativne procedure koje su usporene zbog neuspele javne nabavke.

Kurir.rs/RINA

