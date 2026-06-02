Slušaj vest

Vozače u narednom periodu očekuju značajne izmene u saobraćaju na putnoj deonici Sremska Mitrovica – Jarak, zbog najavljenih radova na rekonstrukciji i uređenju puta.

Od četvrtka, 4. juna, uslediće potpuna obustava saobraćaja na deonici između Sremske Mitrovice i Jarka, koja će trajati narednih mesec dana. Ovaj pravac predstavlja jednu od važnijih veza za lokalni i tranzitni saobraćaj, uključujući kretanje ka pravcima prema autoputu Šabac–Ruma.

Tokom 21. i 22. juna saobraćaj kroz Jarak, na deonici dugoj oko dva kilometra, odvijaće se uz naizmenično propuštanje vozila, koje će regulisati radnici na terenu.

Zbog očekivanih promena u režimu saobraćaja, nadležni apeluju na vozače da koriste alternativne mogućnosti kretanja gde je to moguće, planiraju putovanja unapred i poštuju privremenu signalizaciju.

Tokom trajanja radova moguća su zadržavanja i usporen saobraćaj na okolnim deonicama, pa se učesnicima u saobraćaju savetuje dodatna pažnja i strpljenje.