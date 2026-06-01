U pravoj prazničnoj atmosferi održan je Festival kuglofa u Sremskim Karlovcima. Čak i prvog dana festivala, kada po običaju ima manje posetilaca, bilo je vrlo živo, a izlagači zadovoljni prodajom.

Posetiocima i lokalnom stanovništvu nude obilje kuglofa različitih veličina i ukusa. Ponudu su obogatili izlagači drugih poslastica, vina i proizvoda domaće radinosti, a festivalskoj atmosferi posebnu notu su dali mališani koji učestvuju u radionicama u kojima kuglof igra glavnu ulogu, kao i muzički izvođači.

Svake godine pojavi se među izlagačima kuglofa neko nov. Jovanka Jovičin iz Kovilja, nosilac zlatne medalje ovogodišnjeg Novosadskog sajma za kvalitet za svadbarsku pitu, je ovogodišnji debitant. Do pre godinu kuglof je pravila samo za svoje ukućane i prijatelje, a sada ih izlaže i prodaje na manifestacijama.

- Ponosna sam što učestvujem na festivalu. Kuglof je moja ljubav celog života, kojoj sam se malo više sad posvetila. Moram priznati da se nisam nadala ovakvoj prodaji - kaže Jovanka Jovičin, koja je i u takmičarskom delu festivala uzela učešće.

Za razliku od Jovanke Jovičin, Kata Biber Šnur iz Sremskih Karlovaca je sa izuzetkom jednog, njegov redovni učesnik od osnivanja 2002. godine. Nekoliko puta bila je nagrađivana, a jednom i pobednik.

- Teško je bilo prvih godina – seća se Kata. – Više smo vraćali nego što bismo prodali kugofa. Publika nije bila senzibilisana za taj tip kolača i trebalo je nagovarati ljude da ga probaju, jer kao suv kolač im nije bio primamljiv. Puno je truda i vremena potrošeno da se izgradi kod njih ukus pri čemu smo se i mi izgrađivali.

Kuglof je zahvaljujući festivalu polako postao brend Karlovaca. Po mišljenju Kate Šnur tajna njegove popularnosti krije se u njegovoj jednostavnosti.

Ove godine, koliko na jesen, Muzej kolača i kuglofa Gea, čiji osnivač je Kata Biber Šnur ponovo će otvoriti vrata posetiocima, ali na drugoj lokaciji, u Donjem kraju. Imaće muzejsku postavku kao i radni deo, gde će se održavati i radionice izrade kuglofa, što je postalo i deo festivalskog sadržaja, koji privlači publiku.