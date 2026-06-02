Zamenik gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić prisustvovao je 14. Saboru Janjana u Vojvodini koji je održan u Futogu. Manifestaciju je organizovalo Zavičajno udruženje Janjana uz podršku Grada Novog Sada.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas, u ime Grada Novog Sada prisustvujem manifestaciji koja već godinama čuva duh zavičaja i bogatstvo tradicije naroda Janja. Novi Sad je grad koji se ponosi svojom raznolikošću, svojim ljudima i svim zajednicama koje su u njega donele deo svog identiteta, tradicije i kulture. Upravo zato nam je drago što je Futog domaćin jedne ovako značajne manifestacije koja okuplja potomke i prijatelje Janja iz celog regiona.

Foto: Youtube printscreen/RTV Vojvodine

- Posebnu vrednost ovom saboru daju narodni višeboj, kosidba, izvorna pesma, gusle i svi oni običaji koji nas podsećaju ko smo i odakle potičemo, jer čuvajući tradiciju, čuvamo i svoj identitet i zajedništvo. Zato će Grad Novi Sad nastaviti da podržava ovakve manifestacije, jer one nisu samo kulturni događaji - one su čuvari nacionalnog identiteta i duhovnog jedinstva srpskog naroda – istakao je Đurađ Jakšić.

Uz prisustvo velikog broja posetilaca, program Sabora obuhvatio je nastupe folklornih ansambala i pevačkih grupa, kao i tradicionalne sportske discipline poput bacanja kamena s ramena i skoka u dalj.

