Prvi sajam stočarstva u Melencima svečano je otvoren uz poruku da će država nastaviti da pruža snažnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, posebno stočarima i ovčarima koji ostaju na selu i razvijaju svoja gazdinstva.

Obraćajući se prisutnima, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao je da su najvažniji ljudi koji svojim radom čuvaju srpsko selo i veruju da od poljoprivrede može dostojanstveno da se živi. Naglašeno je da će Ministarstvo i ubuduće biti pouzdan partner proizvođačima kroz ulaganja u genetiku, kvalitetna priplodna grla, kao i izgradnju i modernizaciju farmi.