Fotografija nastala na buvljaku u Nišu nedavno je izazvala veliku pažnju korisnika društvenih mreža, nakon što je zabeležen neuobičajen prizor među polovnom robom koja se tamo našla u ponudi.

Kako se može videti na fotografiji koja se ubrzo proširila internetom, među starim stvarima, uobičajenim za buvljak, našao se i kompletan aparat za ultrazvuk. Upravo ovaj detalj izazvao je lavinu reakcija i brojne komentare građana, koji su ostali iznenađeni prizorom koji se nikada do sada nije video na ovakvim mestima.

Iako detalji o poreklu uređaja nisu poznati, nesvakidašnja scena privukla je veliku pažnju kako ljudi koji su ovakav prizor videli uživo tako i korisnika društvenih mreža gde se fotografija brzo našla.

"Kupila bih"

Mnoge je, pre svega, zanimalo kako je medicinski uređaj poput ultrazvuka završio na buvljaku i našao se među polovnim predmetima koji se prodaju.

"Možda nije uređaj na prodaju, nego UZ pregled, usluga na licu mesta", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Samo čekam neki aparat za radioterapiju da iznesu na buvljak pa da nas radijacija sve potepa ko miševe", "Idealno za otvaranje privatne klinike u garaži", "Ako ne košta mnogo, nije loše da čovek ima kod kuće", "Kupila bih", "Nije loše da se kupi, da se ima", glasili su dodatni komentari.

Da neobični medicinski predmeti na buvljacima nisu novost, pokazuje i komentar jednog Zemunca koji se prisetio sličnog prizora: "Na zemunskom starom sam pre par godina video ginekološki sto i Karađorđevu sablju".

Kurir.rs/Blic/X

