Prošlog meseca u porodilištu Zdravstvenog centra Loznica rođeno je jedanaest beba više nego u maju prošle godine. Stiglo je 81 novorođenče, 38 dečaka i 43 devojčice, a 22. maj obeležio je jedan par bliznakinja.

U prvih pet meseci ove godine ukupno je rođeno 378 beba, 215 dečaka i 163 devojčice, odnosno 41 više nego prošle godine u istom periodu. Ostaje nada da će ovaj trend biti nastavljen i da će svaki predstojeći mesec ove, biti bolji od istog meseca prošle i da će rode češće posećivati lozničko porodilište.

Foto: T.Ilić

Bilo bi dobro da se na kraju ne ponovi priča sa kraja 2025. kada je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 878 beba, od toga osam blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka. Bilo ih je 68 manje nego 2024. kada je u lozničkom porodilištu stiglo 946 beba, 40 više nego 2023. godine.

Za sada ide u tom smeru, samo da leto ne uspava rode pa da ređe sleću u Loznicu.