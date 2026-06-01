U Braneškom polju, nedaleko od puta Užice - Kremna, stoji parkiran sivo-plavi automobil, koji podseća na policijski. Čak i na njemu velikim ćiriličnim slovima piše POLICE.

Baš zbog boje i natpisa svi koji tuda prolaze uspore, a onda vide da je automobil prazan. Kada se približi vozilu vidi se da na prednjem levom krilu piše “izrađujem”, a na vratima krupnim slovima “POLICE”, dok ispod još sitnijim slovima piše “i stolice od drveta”.

Foto: Kurir/Z.G

Da li je to reklama obližnjeg drvodelje Miladina Lekića ne znamo, ali je odličan način da se skrene pažnja svih koji prolaze.