Sredstvima prikupljenim u okviru ove akcije nabavljeno je 17 bolničkih krevetića za decu i dva kreveca za bebe, preciziraju iz ZC i ističu da je ova donacija od ''izuzetnog značaja imajući u vidu da su kreveti koji su do sada bili u upotrebi na Odeljenju pedijatrije nabavljeni još 1962. godine i da su, uprkos dugogodišnjoj upotrebi i održavanju, odavno prevazišli svoj vek trajanja''.

Foto: ZC Loznica

- Novi kreveti obezbediće veću bezbednost, udobnost i funkcionalnost, kako za male pacijente, tako i za zdravstvene radnike koji svakodnevno brinu o njihovom zdravlju. Ovom donacijom značajno su poboljšani uslovi na odeljenju, stvarajući prijatnije i savremenije okruženje za lečenje dece. Rukovodstvo ZC Loznica, zaposleni na Odeljenju pedijatrije, kao i roditelji i mali pacijenti, upućuju zahvalnost organizaciji ''Sabor Srbije'' i svim donatorima koji su učestvovali u humanoj akciji - poručuju iz lozničke zdravstvene ustanove.

Foto: ZC Loznica

Navode i da njihova podrška predstavlja mnogo više od materijalne pomoći i da je ''ona dokaz da humanost, zajedništvo i briga za najmlađe povezuju ljude bez obzira na udaljenost''.

Ova donacija, kako ističu iz ZC, još jednom potvrđuje snažnu vezu naše dijaspore sa zavičajem i pokazuje koliko zajedničkim naporima možemo doprineti stvaranju boljih uslova za lečenje i odrastanje dece.

