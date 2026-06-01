Užičko JKP „Vodovod“ saopštilo je da je potrošnja vode u prigradskim naseljima i seoskim područjima ogromna i dostiže rekorde, ali da još uvek uspeva da obezbedi dovoljne količine vode.
Srbija
VODOVOD UPOZORAVA! Ne radite to, vrlo je nesolidarno prema drugima
Slušaj vest
Tenutno se jedino u selima Drežnik i Zbojštica javljaju sporadični problemi.
- Ekipe JKP „Vodovod“ su u celodnevnom dežurstvu i obilaze ugrožena područja gde otklanjaju uočene probleme. Imamo informacije sa terena da su uzroci problema prekomerna potrošnja vode, odnosno zalivanje malina, borovnica i vrtova. Ovom prilikom ponovo apelujemo da građani racionalno troše vodu i da prevelikom potrošnjom ne ugrožavaju svoje komšije. Nedopustivo je i nesolidarno da neko zaliva voćnjake i vrtove, a da njegov komšija nema vodu ni za za piće – upozoravaju iz JKP „Vodovod“.
Reaguj
Komentariši