Slušaj vest

Čačak – Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom zahvatilo je danas u popodnevnim satima grad Čačak, upravo kako je prethodno najavio Republički hidrometeorološki zavod. Za kratko vreme ulice su se našle pod velikom količinom vode, dok su jaki udari vetra dodatno otežavali kretanje građanima.

- Ovo je neverovatno, bukvalno ti ništa nije pomagalo da se skloniš sa ove vetrometine. Kiša je padala ukoso, a vetar je nosio sve pred sobom. Retko se viđa ovako nagla promena vremena, rekao je jedan Čačanin za RINU.

Prema poslednjim informacijama sa terana, pojedini delovi grada su ostali i bez struje.

1/3 Vidi galeriju Nevreme pogodilo Čačak Foto: RINA

Nevreme nije zaobišlo ni auto-put Miloš Veliki, gde su vozači imali ozbiljnih problema zbog smanjene vidljivosti.

U pojedinim deonicama kiša je bila toliko intenzivna da se, prema rečima očevidaca, “prst pred okom nije video”, zbog čega je saobraćaj bio usporen.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni dok traje nestabilno vreme.

Na teritoriji opštini Arilje tokom dana padao je i jak grad, a informacija o šteti u voćnjacima, pre svega u mainjacima u selu Vrane još uvek nema.