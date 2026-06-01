Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim naletima vetra zahvatilo je danas oko 16 časova Kruševac i okolinu, što je najpre izazvalo kolaps u saobraćaju.

U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, zbog čega su pojedine ulice bile pod vodom, a saobraćaj se odvijao usporeno. Na više lokacija došlo je i do lomljenja grana koje su padale na kolovoz i dodatno otežavale prolazak vozila.

Zbog velike količine vode na saobraćajnicama, na pojedinim deonicama došlo je do kratkotrajne paralize saobraćaja, dok su vozači bili prinuđeni da voze znatno sporije i sa dodatnim oprezom. Građani su prijavljivali otežanu vidljivost usled intenzivnih pljuskova koji su za kratko vreme zahvatili grad.

Iako se vremenske prilike postepeno stabilizuju, tačne posledice nevremena i obim eventualne materijalne štete za sada nisu poznati. Nadležne službe prate stanje na terenu, a više informacija o posledicama ovog kratkotrajnog, ali intenzivnog nevremena očekuje se nakon što budu završene procene sa terena.

