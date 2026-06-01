Snažno olujno nevreme pogodilo je Kragujevac, a udar groma u banderu u naselju Bagremar izazvao je požar koji su vatrogasci brzo ugasili.
(FOTO) ŠOK USRED SNAŽNOG NEVREMENA U KRAGUJEVCU Grom udario u banderu i izazvao POŽAR, očevici opisali jezive scene: "Odjednom se sve smračilo" (FOTO)
Kragujevac - Jako olujno nevreme praćeno jakom kišom i grmljavinom zahvatilo je tokom popodnevnih sati i Kragujevac.
- Odjednom se sve smračilo i počelo da pada. Jak vetar je lomio stabla i obarao ih na put. Grane na kolovozu su otežavale saobraćaj, kaže za RINU jedan od građana.
Foto: RINA
U naselju Bagremar usled udara groma u banderu izbio je i požar u blizini kuća.
Vatogasci su odmah došli na lice mesta, brzo reagovali i sprečili da se vatra dodatno proširi, dodaje građanin.
Jako olujno nevreme tokom dana pogodilo je i sela u okolini Kragujevca, još nije poznato da li je pričinjena šteta na poljoprivrednim usevima.
Kurir.rs/RINA
