Nevreme koje je danas posle podne zahvatilo Kragujevac, pričinilo je štete na mnogim mestima u gradu i okolini. Stablo koje je pod udarom snažnog vetra palo na kolovoz u Ulici Save Kovačevića, kod Šumadija sajma, pokidalo je strujne kablove i prema rečima načelnika Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zorana Kočovića, saobraćajna policija reguliše saobraćaj u tom delu grada, a na terenu su u pripadnici Sektora za vanredne situacije i Elektrodistribucije.

U Bulevaru Kraljice Marije dolazilo je do manjih požara na strujomerima na banderama, ali su oni brzo ugašeni.

Vatrogasci-spasioci su uklanjali oborena stabla u naseljima Trmbas i Poskurice, a kišna kanalizacija izlila se u nižim delovima grada – kod Rode, u Petrovcu, u Pivari, u ulici Kosovskoj, na Maloj Vagi i na Bubnju.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca-spasilaca Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, sprečene su veće štete, a sada se otklanjaju posledice. Na terenu su i ekipe javno-komunalnih preduzeća i EPS-a.

U naselju Bagremar usled udara groma u banderu izbio je i požar u blizini kuća.

Vatogasci su odmah došli na lice mesta, brzo reagovali i sprečili da se vatra dodatno proširi, dodaje građanin.