(FOTO) KRAGUJEVAC POD UDAROM OLUJE! Vetar čupao drveće, pucali kablovi, delovi grada bez struje i pod vodom - sve nadležne službe na terenu!
Nevreme koje je danas posle podne zahvatilo Kragujevac, pričinilo je štete na mnogim mestima u gradu i okolini. Stablo koje je pod udarom snažnog vetra palo na kolovoz u Ulici Save Kovačevića, kod Šumadija sajma, pokidalo je strujne kablove i prema rečima načelnika Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zorana Kočovića, saobraćajna policija reguliše saobraćaj u tom delu grada, a na terenu su u pripadnici Sektora za vanredne situacije i Elektrodistribucije.
U Bulevaru Kraljice Marije dolazilo je do manjih požara na strujomerima na banderama, ali su oni brzo ugašeni.
Vatrogasci-spasioci su uklanjali oborena stabla u naseljima Trmbas i Poskurice, a kišna kanalizacija izlila se u nižim delovima grada – kod Rode, u Petrovcu, u Pivari, u ulici Kosovskoj, na Maloj Vagi i na Bubnju.
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca-spasilaca Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, sprečene su veće štete, a sada se otklanjaju posledice. Na terenu su i ekipe javno-komunalnih preduzeća i EPS-a.
U naselju Bagremar usled udara groma u banderu izbio je i požar u blizini kuća.
Vatogasci su odmah došli na lice mesta, brzo reagovali i sprečili da se vatra dodatno proširi, dodaje građanin.
