Pre devet godina Požežane je iznenadila srna, koja je utrčala u market u neposrednoj blizini centra grada i koju su potom u prirodu vratili lovci. Ovih dana novo iznenađenje za meštane – rodilo se neobično prijateljstvo između odbačenog laneta i jednog požeškog osnovca.

Iako deluje pripitomljeno, lane koje živi u prirodi skoro mesec dana svakodnevno dolazi u goste porodici Kršljak. Najviše druguje sa dečakom Bogdanom.

- Uveče tu negde spava, a ujutru dođe kod mene. Ali uvek je tu negde oko kuće - kaže mladi Bogdan Kršljak iz Požege.

Bogdanov otac Milan je lovac, ali tvrdi da je glavni cilj ljubitelja tog sporta briga o divljači i zaštita prirode. Misli da je lane osetilo sigurnost i zbog toga uspostavilo kontakt sa njegovim sinom. U šumi ima ima srna i srndaća.

- Srna pretpostavljam da je skotna i da treba da se lani, pa je verovatno ovo prošlogodišnje mladunče odbacila - smatra Milan Kršljak.

Odbačeno lane se sprijateljilo sa osnovcem u Požegi

Tvrdi da je lane osetilo gde treba da dođe i da će biti zaštićeno, nahranjeno i napojeno.

Bogdanova majka Milka kaže da se lane oseća vrlo slobodno i da je krenula u kuću da uđe.

- Muškatle mi je pobrstila - kaže Milka Kršljak.

Kako se razvijalo prijateljstvo Bogdana i srne

Mladi Bogdan kaže da je lane njemu prišlo i ponjušilo ga, a da je tek nedavno uspeo da je pomazi ispod vrata.

- Ona je stala, ja sam počeo da je mazim i stekla je poverenje u mene. I sad je mirna tako i smem da priđem da je mazim. Moj tata je pokušavao par puta, ali njemu ne da da priđe - priča Bogdan.

Lane još nije dobilo ime. Mladi Bogdan kaže da će se, zajedno sa roditeljima i sestrom maksimalno angažovati da mu pruže ljubav, toplinu i brigu dok god bude dolazilo u goste.