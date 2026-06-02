posle havarije na vodosistemu
OGLASILA SE OPŠTA BOLNICA U ČAČKU: Sve otkazane operacije biće urađene od danas
Nakon havarije na magistralnom cevovodu usled čega je Čačak ostao bez vode, situacija je sada skoro potpuno stabilizovana. Sa redovnim funkiobisanjem nastavlja se i u Opštoj bolnici.
- Budući da je ZZJZ odobrio početak elektivnog operativnog programa, obaveštavamo vas da počev od danas počijne izvođenje operacija koje su unapred zakazane, kazala je za RINU dr Marija Stranjanac.
Tokom prethodnih dana u bolnici su obavljane samo hitne operacije, a Služba za dijalizu radila je takođe nesmetano.
Kurir.rs/RINA
