Tokom jučerašnjeg snažnog nevremena na Srbiji, na udaru su se našli Kragujevac, Kruševac, Trstenik, Boljevac, Kula, Čačak, ali i Bujanovac na koji se sručila velika količina kiše i sitnog grada koji se prosto pretvorio u belu bujicu.

Pored snimaka iz pomenutih gradova, stigao je i snimak iz Bujanovca na kojem se vidi razorna moć jučerašnjih nepogoda koje su zadesile to mesto na jugu Srbije.

"Pored glavnog olujnog sistema koji je popodne prešao preko centralnog pojasa Srbije, konvektivnih razvoja je bilo i južnije. Površinski manji oblak je potopio Bujanovac velikom kišom i jakim ali sitnim gradom. U centralnom pojasu Srbije, pored prijavljene štete od vetra, najjači oblaci u masivnom olujnom sistemu su proizveli sitan grad nošen olujnim vetrom koji je opustošio, na manjim površinama, poljoprivredne i voćarske kulture", objavljeno je uz snimak na Instagramu Hailz Srbija.

