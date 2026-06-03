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Kupališna sezona na omiljenom zrenjaninskom gradskom kupalištu Peskara zvanično je otvorena 1. juna, saopštilo je Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ iz Zrenjanina.

Svi ljubitelji sunca i plivanja moći će da uživaju na plaži sve do 31. avgusta. Kao i svake godine, kapije Peskare biće otvorene za posetioce svakog dana od 8 do 20 časova.

1/5 Vidi galeriju Otvorena sezona na zrenjaninskom kupalištu Peskara Foto: Printscreen Youtube/AgroTV Srbija

„Kako bi leto proteklo u potpuno opuštenoj i sigurnoj atmosferi, Gradska stambena agencija se pobrinula da bezbednost bude na najvišem nivou. Spasilačka služba će paziti na kupače svakog dana tokom radnog vremena plaže, odnosno od 8 do 20 časova. Čuvarska služba (obezbeđenje) biće prisutna na kupalištu 24 časa dnevno, kako bi prostor ostao bezbedan i tokom noći“, navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća pozivaju Zrenjanince i sve goste da predstojeće tropske dane provedu na Peskari, uz apel da uživaju odgovorno i poštuju savete spasilaca.

Za sve dodatne informacije o radu kupališta možete se obratiti JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin (Gimnazijska 7 ili na telefon 023/564-760).