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Upis je u holu bazena i to 30 minuta pre početka kursa, a rezervacije su obavezne SMS-om na broj telefona 069/709-986.

Obuka neplivača – osnovni kurs, namenjen deci od pet do 12 godina počeo je juče i košta 5.000 dinara za prvo dete, odnosno 3.500 za svako naredno. Termini kursa za predškolce i školarce su ponedeljkom, sredom i petkom od 18.50 do 19.30 časova, kao i utorkom i četvrtkom od 18.50 do 19.30, i subotom 8 do 9 časova.

Utorak i četvrtak od 18 do 18.40 sati rezervisani su za školarce koji imaju više od osam godina i taj kurs košta 3.500 dinara.

Program „Tata - mama plivajte sa nama“ za decu od tri do pet godina počinje danas i košta 4.000 dinara, odnosno 2.500 za svako naredno dete, a termini su utorkom i četvrtkom 18 do 18.40 časova.

Akvarobik je počeo juče, a treninzi su ponedeljkom i četvrtkom od 21.45 do 22.30 časova,s tim da je cena kursa 4.000 dinara.

Više informacija moguće je dobiti svakim radnim danom od 8 do 15 časova na telefon 021/4882-295.