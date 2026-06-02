Prava mala drama sa srećnim krajem odigrala se sinoć oko 20 časova u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, ispred jednog objekta Doma zdravlja, kada je mladoj devojci iznenada pozlilo nasred ulice.

Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, dvadesetjednogodišnja Sara, studentkinja koja živi u Novom Sadu, srušila se na trotoar, nakon čega su joj u pomoć odmah pritekli prolaznici.

Među prvima su reagovali stariji gospodin i mlađi muškarac koji je pozvao Hitnu pomoć i ostao uz devojku do dolaska lekara, objašnjavajući dispečerima šta se dogodilo. U tom trenutku, pored mesta događaja prolazile su i tri zdravstvene radnice koje su se vraćale s posla. One su odmah prišle kako bi pomogle devojci do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Zahvaljujući brzoj reakciji svih prisutnih, devojka je zbrinuta i prevezena u Urgentni centar, a drama je završena bez težih posledica.

Epilog sa srećnim krajem

Međutim, tu se priča nije završila. Jedna od zdravstvenih radnica kasnije je primetila da su u njenom automobilu ostale Sarine bežične slušalice, koje su tokom pružanja pomoći slučajno završile kod nje.

Pošto su tokom cele situacije uspele da saznaju samo da se devojka zove Sara, ima 21 godinu i živi u blizini Doma zdravlja, odlučile su da joj se obrate putem društvenih mreža u nadi da će je pronaći i vratiti joj izgubljenu stvar.

Njihova objava ubrzo je privukla pažnju brojnih Novosađana, koji su pohvalili humanost svih učesnika ovog događaja, od prolaznika koji su prvi pritekli u pomoć, preko zdravstvenih radnica, do ekipe Hitne pomoći koja je brzo reagovala, prenosi Telegraf.