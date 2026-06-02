Nesvakidašnji prizor zabeležen je na Šar-planini gde se jedan skijaš početkom juna spustio sa Ljubotena koristeći ostatke snega. Snimak je brzo postao hit na društvenim mrežama
VIDELI SKIJAŠA U JUNU!? Neverovatan prizor sa planine u Srbiji ostavio mnoge bez teksta! (VIDEO)
Skijanje u junu u Srbiji donedavno je delovalo kao nemoguća misija, ali jedan zaljubljenik u zimske sportove dokazao je suprotno i oduševio sve koji su pogledali snimak.
Naime, na Šar-planini se, na samom početku juna, odigrao nesvakidašnji prizor.
Iskoristivši ostatke snega na visokim predelima planine, skijaš se spustio sa Ljubotena, pokazujući da zima još nije potpuno napustila ove krajeve.
Snimak ovog neobičnog poduhvata brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da je skijanje moguće čak i u šestom mesecu.
Kurir.rs/Borzani online
