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Jako nevreme praćeno olujnim vetrom u ponedeljak u popodnevnim časovima zahvatilo je Rasinski okrug. I pored dejstva protivgradne odbrane, ispaljene su 143 rakete, pričinjena je velika materijalna šteta u trsteničkom kraju.

Čeka se da lokalne vlasti prikupe podatke sa terena i procene štetu od nevremena.

U Poljni i Riljcu u ranim jutarnjim satima su raščišćeni glavni putevi od grana, popadalog drveća i nanosa sa njiva. Nije bilo većih problema na elektro mreži, kao ni štete na objektima, ali su zato poljoprivredne kulture potpuno uništene.

- Mnogo je bio jak talas, velika oluja, uništilo je sve vinograde, sve što smo imali, crni luk, kajsije, šljive, sve je otišlo. Bave se 99 posto ljudi vinogradarstvom i to su sve velike površine. Sada je prizor strašan, ljudi nemaju ništa, sve su imali. Sve je uništeno - rekao je Nemanja Bradić iz Poljne.

Miodrag Planjanin iz sela Poljna kaže da tokom svojih 80 godina nije video ovakvu katastrofu na terenu.

Prema njegovim rečima, šteta je veća od potpune, a posledice će se osećati godinama, posebno u voćnjacima i vinogradima, gde je neizvesno kako će se usevi oporaviti u naredne dve godine.

1/4 Vidi galeriju Nevreme napravilo štetu u selu kod Trstenika Foto: Printscreen RTS

"Ostala je samo šipka"

Iako u selu postoji protivgradna stanica, pomoći nije bilo. Boris Marković, protivgradni strelac iz Poljne rekao je da je nevreme počelo oko 15.30 časova i da je grad, praćen jakim vetrom, padao oko 20 minuta.

Istakao je da su na protivgradnoj stanici imali deset raketa i da su sve ispaljene, kao i da su dejstvovali i okolni centri, ali da uprkos tome šteta nije mogla da bude sprečena. Prema njegovim rečima, posledice su katastrofalne.

- Uništeni su vinogradi, samo je šipka ostala. Niti znamo da li da prskamo, da li i kako na koji način da štitimo, lista nema da usvoji hemikalije, ne znam više šta da vam kažem - kaže Boris Marković, protivgradni strelac iz Poljne.

Svako od oko 200 domaćinstava u Poljni pretrpelo je veliku štetu na usvevima. Koliko su na gubitku tek će se preračunavati. Ove godine neće imati šta da beru, posebno ne grožđe od kog žive.