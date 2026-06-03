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Na osnovu najnovijih analiza od 2. juna, JKP „Vodovod” i Zavod za javno zdravlje obaveštavaju Čačane da se voda iz gradske mreže sada može bezbedno koristiti za održavanje higijene i spremanje hrane.

- Za piće i dalje koristite vodu iz cisterni ili flaširanu vodu, sve dok ne stignu konačni mikrobiološki rezultati. Molimo vas da pratite zvanična uputstva, poručuju iz Zavoda za javno zdravlje.

Do problema sa vodosnabdevanjem došlo je prošlog ponedeljka, kada je pukla cev na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav.