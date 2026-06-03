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U tri osnovne škole na području Sremske Mitrovice i Laćarka danas je putem elektronske pošte stigla dojava o postavljenoj bombi, zbog čega su učenici i zaposleni hitno evakuisani, saznaje Kurir.

Dojave su primile Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj", Osnovna škola "Boško Palkovljević-Pinki" u Sremskoj Mitrovici i Osnovna škola "Triva Vitasović Lebarnik" u Laćarku.

Odmah po prijemu poruka pokrenute su bezbednosne procedure, a učenici su izvedeni iz školskih objekata, dok policija obavlja kontradiverzione preglede.

Prema trenutno dostupnim informacijama, provere su u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti slučaja.

Za sada nema zvaničnih informacija o sadržaju poruka niti o tome da li je reč o lažnim dojavama, što će biti poznato nakon završetka policijskih pregleda.

Kurir nezvanično saznaje da su sve nadležne službe angažovane na proveri navoda iz primljenih mejlova, a više informacija očekuje se tokom dana.

Takođe, kako nezvanično saznajemo, dojave su stigle i u neke beogradske škole.