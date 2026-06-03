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U više gradova u Srbiji jutros su stigle dojave o postavljenim bombama u osnovnim školama, zbog čega su učenici i zaposleni evakuisani, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavljaju kontradiverzione preglede objekata.

Kako se saznaje, dojave su putem elektronske pošte stigle na školske mejlove u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Laćarku, kao i u više mesta u Jablaničkom okrugu.

U Novom Sadu i Južnobačkom okrugu, kao i u Subotici i Zrenjaninu, policija je izašla na teren, a škole su evakuisane dok su u toku pregledi prostorija. U Osnovnoj školi "Đorđe Natošević" u Novom Sadu učenici i zaposleni su evakuisani, dok policija detaljno proverava objekte.

Dojave su zabeležene i u tri osnovne škole na području Sremske Mitrovice i Laćarka, među kojima su OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", OŠ "Boško Palkovljević-Pinki" i OŠ "Triva Vitasović Lebarnik", gde su odmah sprovedene bezbednosne procedure i evakuacija učenika i osoblja.

U Leskovcu je, prema informacijama policije, dojavljeno da su bombe postavljene u više osnovnih škola, nakon čega je evakuisano osam škola, dok je prema poslednjem preseku u 10.30 časova dojave primilo ukupno 24 osnovne škole na teritoriji Jablaničkog okruga.

U školama u kojima su pregledi već završeni utvrđeno je da je reč o lažnim dojavama, dok se u ostalim objektima provere i dalje sprovode. Nadležni ispituju sve okolnosti i sadržaj pristiglih poruka, a iz policije poručuju da su sve ekipe angažovane na terenu.