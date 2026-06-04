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Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju i Regionalnog centra granične policije prema Crnoj Gori i ove godine su, povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, učestvovali u tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija je organizovana u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Službom za transfuziju krvi Opšte bolnice u Užicu.

Kao i prethodnih godina, veliki broj policijskih službenika odazvao se akciji, potvrđujući da humanost i solidarnost predstavljaju važan deo policijskog poziva.

- Svi koji smo ovde prisutni nadamo se da ćemo učešćem u ovoj akciji nekome pomoći i spasiti život. Pozivam svoje kolege i sve sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti i osećaju se zdravstveno sposobnim, nastave da se odazivaju ovakvim akcijama kako bismo zdravstvenim ustanovama obezbedili dovoljne količine ove dragocene tečnosti, rekao je Nenad Sekulić, šef Odseka za suzbijanje opšten kriminala u PU Prijepolje.

Među dobrovoljnim davaocima bio je i saobraćajni policajac Petar Kijanović, koji krv daje više od dvadeset puta.

- Krv sam dao više od 20 puta i to me dodatno motiviše na humanost. Mislim da je ovo jedan lep način i lep gest da pomognemo onima kojima je to potrebno. Nama to malo znači, a nekome može značiti život, rekao je Kijanović.

Svoje učešće u akciji dala je i Dragana Ljujić Radović, kriminalistički inspektor za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije.

- Smatram da je dobrovoljno davanje krvi najplemenitiji način na koji možemo pomoći drugima. Sam postupak davanja je brz, bezbedan i ne zahteva mnogo vremena, zato apelujem na sve građane koji su u mogućnosti da se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi, istakla je Ljujić Radović.

Doktorka Ivana Filipović iz Službe za transfuziju krvi Opšte bolnice u Užicu zahvalila je policijskim službenicima na dugogodišnjoj podršci i humanosti.

- Od samog početka akcija je veoma dobro posećena i nadamo se da će tako ostati do kraja. Kada god organizujemo ovakve akcije sa pripadnicima policije, prikupi se značajan broj jedinica krvi, zahvaljujući kojima se zbrinjava veliki broj pacijenata. Želim da se zahvalim svima koji su odvojili svoje vreme i došli da pomognu i spasu nečiji život, rekla je Filipović.

Iz Policijske uprave u Prijepolju podsećaju da je dobrovoljno davanje krvi samo jedna od aktivnosti kojima tradicionalno obeležavaju svoj dan. U okviru programa obeležavanja Dana policije, u četvrtak će na platou ispred Doma kulture u Prijepolju biti organizovana smotra vozila, opreme i tehnike koju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koriste u svakodnevnom radu.

Biće to prilika da građani, a posebno najmlađi, izbliza upoznaju policijsku profesiju, razgovaraju sa policijskim službenicima i prisustvuju prezentaciji dela opreme i sredstava koja policija koristi u zaštiti bezbednosti građana.