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Nakon jutrošnje uzbune u tri škole na području Sremske Mitrovice i Laćarka, policija je završila kontradiverzione preglede i utvrdila da su dojave o postavljenim bombama bile lažne.

Na mejl adrese škola tokom prepodnevnih časova stigle su preteće poruke, zbog čega su učenici i zaposleni odmah evakuisani u skladu sa bezbednosnim procedurama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su detaljne preglede objekata, nakon čega je potvrđeno da nema nikakve opasnosti.

Po završetku provera, učenici prepodnevne smene vraćeni su na nastavu, dok se nastava u poslepodnevnoj smeni odvija prema redovnom rasporedu.

Podsetimo, dojave su jutros stigle u Osnovnu školu "Jovan Jovanović Zmaj", Osnovnu školu "Boško Palkovljević-Pinki" u Sremskoj Mitrovici i Osnovnu školu "Triva Vitasović Lebarnik" u Laćarku.

Međutim, Sremska Mitrovica nije bila jedina na meti. Slične dojave istovremeno su prijavljene u velikom broju gradova širom Srbije, zbog čega su policijske ekipe tokom jutra bile angažovane na proverama školskih objekata. Prema informacijama iz više gradova, učenici su preventivno evakuisani dok su trajali pregledi.

Nadležni organi nastavljaju rad na identifikaciji pošiljalaca uznemirujućih poruka, dok policija apeluje na građane da ne šire neproverene informacije i da prate zvanična saopštenja.