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Dojave o navodno postavljenim bombama stigle su i u osnovne škole na području Loznice. Prema nezvaničnim informacijama, uzbuna je počela jutros oko devet časova, a poruke su stigle u sve osnovne škole na teritoriji Grada Loznice, kojih je ukupno četrnaest.

Policija je odmah reagovala u skladu sa Instrukcijom o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi. Nastava je odmah prekinuta, a učenici i zaposleni evakuisani iz školskih objekata. Pripadnici policije obavljaju kontradiverzione preglede u svim školama, nakon čega se očekuje povratak đaka na nastavu.

Deca su bila izvedena na bezbednu udaljenost, a po završetku policijskih provera vraćena su u učionice. U pojedinim školama dojava nije odmah ni primećena, jer je elektronska poruka završila u spam folderu, pa su o „bombama“ saznali od kolega iz drugih škola.

Iz Gradske uprave oko 12 časova potvrđeno je da su sve škole pregledane, da nigde ništa nije pronađeno i da je nastava normalizovana. Slična situacija dogodila se i u oktobru prošle godine, kada je prva prijava stigla iz jedne od lozničkih osnovnih škola već oko sedam sati ujutru, ali ni tada ništa sumnjivo nije pronađeno.

U porukama koje su stigle navodi se da je "vaša zgrada minirana", da su "uređaji sakriveni na više mesta i da ih neće biti moguće pronaći", kao i da će "eksploziv eksplodirati u naredna dva sata" uz upozorenje da "vreme ističe".