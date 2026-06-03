Slušaj vest

Zaposleni u Gradskoj upravi Leskovca danas su evakuisani iz zgrade "Osmospratnice" nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrđeno je u Policijskoj upravi u tom gradu. Prema navodima policije, anonimnim pozivom upućena je pretnja da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava, uz upozorenje da svi prisutni odmah napuste objekat.

Zgrada je evakuisana, a leskovačka policija je izašla na teren i preduzima mere radi provere dojave.

- Zgrada je prazna. Ne verujemo da je dojava tačna, ali za svaki slučaj smo izašli - rekao je jedan od zaposlenih.

Policija je saopštila da je pregled objekta u toku, navodeći da je reč o velikom i razuđenom prostoru.

Jutros su takođe u više osnovnih škola u Leskovcu mejlom stigle dojave o postavljenim bombama. Učenici su evakuisani iz osam škola kojima su upućene dojave. Policijske ekipe trenutno vrše pregled školskih prostorija.

Kurir.rs/BETA

Ne propustiteSrbija"VREME ISTIČE, EKSPLODIRAĆE ZA DVA SATA" Uznemirujuća dojava stigla u 14 srpskih škola, evo šta je sve pisalo u "mejlu upozorenja"
LOZNICA - Dojava ispraznila učionice osnovnih škola.jpg
SrbijaEVAKUACIJA U GRADOVIMA ŠIROM SRBIJE: Dojave o bombama stigle na adrese desetina osnovnih škola, velike policijske snage na terenu
IMG_20260503_155421.jpg
SrbijaĐACI VRAĆENI NA NASTAVU: Završeni kontradiverzioni pregledi nakon dojava o bombama u osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici i Laćarku
WhatsApp Image 2026-06-03 at 10.13.30.jpeg
SrbijaDRŽAVA SRBIJA U OVU ŠKOLU ULAŽE 700 MILIONA: Potpuno se rekonstruiše osmoletka u Gajdobri stara 120 godina! Ministar Glišić: Izgledaće velelepno (FOTO)
2026-06-02-14-43-47-566.png