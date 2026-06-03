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Zaposleni u Gradskoj upravi Leskovca danas su evakuisani iz zgrade "Osmospratnice" nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrđeno je u Policijskoj upravi u tom gradu. Prema navodima policije, anonimnim pozivom upućena je pretnja da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava, uz upozorenje da svi prisutni odmah napuste objekat.

Zgrada je evakuisana, a leskovačka policija je izašla na teren i preduzima mere radi provere dojave.

- Zgrada je prazna. Ne verujemo da je dojava tačna, ali za svaki slučaj smo izašli - rekao je jedan od zaposlenih.

Policija je saopštila da je pregled objekta u toku, navodeći da je reč o velikom i razuđenom prostoru.

Jutros su takođe u više osnovnih škola u Leskovcu mejlom stigle dojave o postavljenim bombama. Učenici su evakuisani iz osam škola kojima su upućene dojave. Policijske ekipe trenutno vrše pregled školskih prostorija.