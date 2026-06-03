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Lozničanin Ljubomir Romić (49), pripadnik 125. motorizovane brigade, poginuo je pre 27 godina na današnji dan u borbama protiv albanskih terorista i NATO agresora na Košarama.

Tim povodom vence na njegov spomenik na gradskom groblju u Loznici danas su položili predstavnici Gradskog odbora SUBNOR-a Loznice u prisustvu porodice i prijatelja.

Foto: SUBNOR Loznica/Privatna arhiva

Romić je bio rezervni kapetan, i dobrovoljac koji je otišao da brani zemlju od NATO agresije. Odlikovan je Ordenom zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena i na lozničkom Lagatoru jedna ulica nosi njegovo ime. Među 108 palih junaka na Košarama iz lozničkog kraja su i Branislav Negić i Ivica Ivanović. Negić je poginuo 14. aprila. Imao je 21 godinu i bio je na redovnom odsluženju vojnog roka, Odlikovan je Ordenom zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena, jedna ulica u njegovoj Banji Koviljači nosi njegovo ime, a do danas nisu nađeni njegovi posmrtni ostaci.

Na porodičnom groblju, u zvorničkom naselju Šćemlije, je nadgrobni spomenik Negićevom sugrađaninu, dobrovoljcu Ivanoviću (44) koji je na Košarama poginuo 16. aprila 1999. Odlikovan je Ordenom zasluga za odbranu i bezbednosti prvog stepena i u Koviljači se jedna ulica zove po njemu. Loznički SUBNOR je obeležio u aprilu i godišnjice pogibije Negića i Ivanovića polaganjem venaca na njihove nadgrobne spomenike.

Foto: SUBNOR Loznica/Privatna arhiva

Nažalost, ova tri ratnika sa legendarnih Košara još uvek nemaju spomen-obeležje u lozničkom kraju, ali bi po svemu sudeći to uskoro trebalo da se promeni i da trajno sećanje na njih bude podignuto u porti crkve u Banji Koviljači.